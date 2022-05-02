В Кетовском районе (Курганская область) для помощи в тушении пожаров, по словам читателя URA.RU, привлекли автоцистерны, что показалось ему необычным. В пресс-службе областного ГУ МЧС URA.RU ответили, что читатель увидел не гражданские автоцистерны, а специализированную технику.
«Вдоль трассы на Екатеринбург под Курганом к тушению пожаров привлекли автоцистерны. Их задействуют уже второй день. Машины подъезжают близко к лесу и через рукава подают воду. Кроме того, автоцистерны заправляют пожарные автомобили», — рассказал читатель.
Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Речь идет не про автоцистерны, а про пожарные насосные станции. [Они] применяются для подачи большого количества воды на большие расстояния, а также для оперативной заправки автомобилей, которые привлекаются для ликвидации пожаров. В Кетовском районе работают две таких ПНС», — объяснили в ведомстве.
Также читатель заметил, что в некоторых местах пожары помогают тушить сотрудники одной из крупных коммунальных компаний. Он добавил, что была привлечена и техника компании.
Тушением пожаров в Курганской области занимаются более тысячи человек. Для борьбы с огнем привлекли 200 единиц техники, в числе которых есть вертолет МИ-8 и самолет Бе-200. Также на помощь региону привлекут еще один самолет Бе-200.
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В Кетовском районе (Курганская область) для помощи в тушении пожаров, по словам читателя URA.RU, привлекли автоцистерны, что показалось ему необычным. В пресс-службе областного ГУ МЧС URA.RU ответили, что читатель увидел не гражданские автоцистерны, а специализированную технику. «Вдоль трассы на Екатеринбург под Курганом к тушению пожаров привлекли автоцистерны. Их задействуют уже второй день. Машины подъезжают близко к лесу и через рукава подают воду. Кроме того, автоцистерны заправляют пожарные автомобили», — рассказал читатель. Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Речь идет не про автоцистерны, а про пожарные насосные станции. [Они] применяются для подачи большого количества воды на большие расстояния, а также для оперативной заправки автомобилей, которые привлекаются для ликвидации пожаров. В Кетовском районе работают две таких ПНС», — объяснили в ведомстве. Также читатель заметил, что в некоторых местах пожары помогают тушить сотрудники одной из крупных коммунальных компаний. Он добавил, что была привлечена и техника компании. Тушением пожаров в Курганской области занимаются более тысячи человек. Для борьбы с огнем привлекли 200 единиц техники, в числе которых есть вертолет МИ-8 и самолет Бе-200. Также на помощь региону привлекут еще один самолет Бе-200.