Челябинцы помогут тушить пожары в Курганской области. Видео

03 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

В регион приедут специалисты Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область прибывают специалисты из Челябинской, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом URA.RU 3 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Сегодня в регион прибывают специалисты Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из п. Новогорный Челябинской области. Также уже решен вопрос о привлечении дополнительного борта — самолета амфибии Бе-200 ЧС», — рассказали в пресс-службе. Представители ведомства отметили, что тушением пожаров в Курганской области уже занимаются более 1000 человек. Для борьбы с огнем привлекли 200 единиц техники. В регионе вертолетом МИ-8 и самолетом Бе-200 были совершены более 100 сбросов воды общей массой свыше 600 тонн. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина отметила, что наиболее сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Каргапольском и Кетовском районах. Самые крупные пожары в России 3 мая зафиксировали в Курганской области. Было выявлено 13 возгораний на землях лесного фонда на площади 13 885 га. Курганской области помогают более 370 парашютистов-десантников федеральной, архангельской, свердловской и ханты-мансийской Авиалесоохраны. Ранее в регион из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России доставили инженерную машину разграждения. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

В Курганскую область прибывают специалисты из Челябинской, чтобы помочь в тушении пожаров. Об этом URA.RU 3 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Сегодня в регион прибывают специалисты Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из п. Новогорный Челябинской области. Также уже решен вопрос о привлечении дополнительного борта — самолета амфибии Бе-200 ЧС», — рассказали в пресс-службе. Представители ведомства отметили, что тушением пожаров в Курганской области уже занимаются более 1000 человек. Для борьбы с огнем привлекли 200 единиц техники. В регионе вертолетом МИ-8 и самолетом Бе-200 были совершены более 100 сбросов воды общей массой свыше 600 тонн. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина отметила, что наиболее сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Каргапольском и Кетовском районах. Самые крупные пожары в России 3 мая зафиксировали в Курганской области. Было выявлено 13 возгораний на землях лесного фонда на площади 13 885 га. Курганской области помогают более 370 парашютистов-десантников федеральной, архангельской, свердловской и ханты-мансийской Авиалесоохраны. Ранее в регион из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России доставили инженерную машину разграждения.