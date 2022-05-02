Челябинцы осудили детей, собирающих конфеты с могил

Копейчане возмутились поведением детей на кладбище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска, Челябинская область, осудили детей, которые собирали конфеты с могил после Родительского дня. Об этом они написали в паблике «Подслушано Копейск» во ВКонтакте.

«Были сегодня на кладбище. Одна девочка лет 14, прилично одетая, на два раза прошлась по седьмой аллее, пока мы сидели — собирала в мешки „гостинцы“, оставленные на могилах, и складывала эти полные мешки в рюкзак! Неужели людей не коробит ставить на стол то, что лежало под чьим-то памятником на могиле?!», — указано в сообщении.

Автор назвал подобное поведение дичью. В комментариях участники сообщества отметили, что угощения специально оставляют для того, чтобы другие люди также помянули мертвых.

«А разве не для этого оставляют еду, чтоб помянули? Хотя меня бы тоже взбесило, что внаглую забирают, когда еще уйти не успел», — отметила Екатерина Цветкова.