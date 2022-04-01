Экс-депутат Рады: НАТО отправит войска для захвата части Украины

01 апреля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

НАТО собирается захватить Украину при помощи миротворцев, считает экс-депутат Рады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО собирается захватить западные области Украины под видом миротворческого процесса у границ Польши. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «НАТО перебрасывает 7000 военнослужащих в Польшу в качестве миротворцев с целью усиления границы. Но по факту будет попытка реализации захвата западных областей Украины. Запад, воспользовавшись концентрацией российских войск для уничтожения группировок ВСУ на Донбассе, будет пытаться получить свой территориальный интерес в этой игре», — написал Кива в Telegram. По словам экс-депутата, Польша всегда имела планы на Львовскую область Украины, исходя из чего можно сделать вывод о том, что резкие высказывания официальных лиц Польши против спецоперации РФ — это всего лишь торги за западные территории страны. Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, основная ее цель — помощь республикам Донбасса. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Польшу обсудил возможность отправки вооруженных миротворцев НАТО на Украину, пишет Pravda.ru. Бывший офицер спецназа РФ Анатолий Матвийчук также заявлял, что предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев НАТО связано, как минимум, с намерениями вернуть в состав страны Львовскую область Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО собирается захватить западные области Украины под видом миротворческого процесса у границ Польши. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «НАТО перебрасывает 7000 военнослужащих в Польшу в качестве миротворцев с целью усиления границы. Но по факту будет попытка реализации захвата западных областей Украины. Запад, воспользовавшись концентрацией российских войск для уничтожения группировок ВСУ на Донбассе, будет пытаться получить свой территориальный интерес в этой игре», — написал Кива в Telegram. По словам экс-депутата, Польша всегда имела планы на Львовскую область Украины, исходя из чего можно сделать вывод о том, что резкие высказывания официальных лиц Польши против спецоперации РФ — это всего лишь торги за западные территории страны. Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, основная ее цель — помощь республикам Донбасса. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Польшу обсудил возможность отправки вооруженных миротворцев НАТО на Украину, пишет Pravda.ru. Бывший офицер спецназа РФ Анатолий Матвийчук также заявлял, что предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев НАТО связано, как минимум, с намерениями вернуть в состав страны Львовскую область Украины.