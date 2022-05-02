Тоболяк убил женщину, которая пыталась флиртовать с ним

Мужчине убил женщину одним ударом ножа, сломав лезвие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Тобольска осудили на 8 лет колонии за убийство. Мужчина в ходе конфликта убил одним ударом ножа женщину за то, что она пыталась с ним флиртовать. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

По версии следствия, в октябре прошлого года в одной из квартир Тобольска произошел конфликт. На утро после вечеринки женщина начала проявлять знаки внимания к хозяину квартиры, в ответ на что он попросил ее уйти. «Максим, взяв кухонный нож, нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки. Удар был такой силы, что лезвие ножа сломалось и осталось в ране жертвы. Женщина скончалась от ранения в сердце и обильного внутреннего кровотечения», — сообщает «Тобольск инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.

После произошедшего мужчина сразу позвонил знакомой, рассказав о произошедшем. В суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам в размере 900 тысяч рублей.