02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Тоболяк убил женщину, которая пыталась флиртовать с ним

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине убил женщину одним ударом ножа, сломав лезвие Фото:

Жителя Тобольска осудили на 8 лет колонии за убийство. Мужчина в ходе конфликта убил одним ударом ножа женщину за то, что она пыталась с ним флиртовать. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

По версии следствия, в октябре прошлого года в одной из квартир Тобольска произошел конфликт. На утро после вечеринки женщина начала проявлять знаки внимания к хозяину квартиры, в ответ на что он попросил ее уйти. «Максим, взяв кухонный нож, нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки. Удар был такой силы, что лезвие ножа сломалось и осталось в ране жертвы. Женщина скончалась от ранения в сердце и обильного внутреннего кровотечения», — сообщает «Тобольск инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.

После произошедшего мужчина сразу позвонил знакомой, рассказав о произошедшем. В суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам в размере 900 тысяч рублей.

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Жителя Тобольска осудили на 8 лет колонии за убийство. Мужчина в ходе конфликта убил одним ударом ножа женщину за то, что она пыталась с ним флиртовать. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. По версии следствия, в октябре прошлого года в одной из квартир Тобольска произошел конфликт. На утро после вечеринки женщина начала проявлять знаки внимания к хозяину квартиры, в ответ на что он попросил ее уйти. «Максим, взяв кухонный нож, нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки. Удар был такой силы, что лезвие ножа сломалось и осталось в ране жертвы. Женщина скончалась от ранения в сердце и обильного внутреннего кровотечения», — сообщает «Тобольск инфо» со ссылкой на пресс-службу суда. После произошедшего мужчина сразу позвонил знакомой, рассказав о произошедшем. В суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам в размере 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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