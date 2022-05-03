«Известия»: ГД готова забрать управление ушедшими компаниями

Госдума может одобрить проект о внешнем управлении иностранными компаниями

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Государственная дума РФ в мае в первом чтении намерена принять законопроект депутатов «Единой России» о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими российский рынок. Об этом «Известиям» сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям.

«Мы планируем рассмотрение этого законопроекта сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство», — сообщил изданию глава комитета Сергей Гаврилов.

Согласно пояснительной записке законопроекта, внешнее управление на иностранных предприятиях может быть принято по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики. Речь идет о предприятиях, которые занимаются производством товаров первой необходимости, являются монополистами, градообразующими. Управление организацией также может перейти внешней администрации в том случае, если ее закрытие повлечет техногенные или экологические катастрофы, а также повышение цен продукции.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. В ответ на это депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена в России. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам