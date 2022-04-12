ЕР предложила Госдуме забрать управление ушедшими компаниями

Депутаты ЕР предложили взять управление ушедшими компаниями под контроль администраций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена в России. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

«В целях защиты национальных интересов РФ, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества, законопроектом предложен механизм назначения внешней администрации по управлению организациями», — говорится в законопроекте. Такая администрация, в частности, может быть назначена в организациях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики страны, в которых иностранные лица владеют более 25% акций.

Речь идет о предприятиях, которые занимаются производством товаров первой необходимости, являются монополистами, градообразующими. Управление организацией также может перейти внешней администрации в том случае, если ее закрытие повлечет техногенные или экологические катастрофы, а также повышение цен продукции.

Ряд зарубежных компаний, таких как сеть ресторанов McDonald’s, магазины спортивной одежды Adidas, производитель ПК Asus, сервисы оплаты Apple Pay и Google Pay и многие другие ушли из России. Это стало ответом западных стран на спецоперацию России на Украине, которую 24 февраля анонсировал президент РФ Владимир Путин. Цель действий российских войск — денацификация и демилитаризация, но не оккупация территории.

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