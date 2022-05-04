Умер экс-глава Белоруссии, подписавший с Ельциным ликвидацию СССР

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Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни Фото:

В Минске скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, который в декабре 1991 года подписал соглашение с первым президентов РФ Борисом Ельциным о распаде СССР. Об этом рассказала его жена Ирина.

«Ночью на 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич. В конце апреля он попал в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью», — передает «Еврорадио». Политик скончался на 88-м году жизни.

Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, которые были подписаны 8 декабря 1991 года. Этот документ юридически оформил распад Советского союза. С 1991 по 1994 год Шушкевич возглавлял Белоруссию, занимая пост председателя Верховного Совета республики.

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В Минске скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, который в декабре 1991 года подписал соглашение с первым президентов РФ Борисом Ельциным о распаде СССР. Об этом рассказала его жена Ирина. «Ночью на 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич. В конце апреля он попал в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью», — передает «Еврорадио». Политик скончался на 88-м году жизни. Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, которые были подписаны 8 декабря 1991 года. Этот документ юридически оформил распад Советского союза. С 1991 по 1994 год Шушкевич возглавлял Белоруссию, занимая пост председателя Верховного Совета республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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