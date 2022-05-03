В Перми назвали итоговую стоимость проекта реставрации каланчи

Затраты на проект реставрации каланчи снизились в полтора раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края назначен подрядчик проекта реконструкции пожарной каланчи. По данным сайта госзакупок, победителем электронного аукциона стало ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс».

По техзаданию необходимо провести проект через историко-культурную экспертизу и составить ремонтную смету. Заказчиком выступает региональная госинспекция по охране объектов культурного значения. Установленные сроки — с 13 мая по 28 декабря этого года.

Стоимость работ составляет 2,1 миллион рублей. Это на 1,7 миллионов ниже начальной цены, заявленной на аукционе. Процедура заключения контракта находится на стадии подписания.

По данным сервиса СБИС, ООО «НПТИ «Ортэкс» зарегистрировано в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее проектный институт уже не раз становился победителем закупок, объявленных властями региона.

Здание пермской пожарной каланчи на улице Куйбышева было построено в начале XIX века. Это памятник инженерного искусства и объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в здании находятся пожарная часть и несколько квартир.