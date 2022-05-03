03 мая 2022
02 мая 2022

В подъезде челябинской многоэтажки нашли тела мужчины и женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
В причинах происшествия разбираются силовики Фото:

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти двух человек, тела которых нашли в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Утром 1 мая жительница дома на Комсомольском проспекте, 78 позвонила в полицию и сообщила, что на площадке шестого этажа лежат два человека, мужчина и женщина, которые не подают признаков жизни. Установлено, что мужчине было 40 лет, его спутнице 34 года, от чего они умерли — предстоит установить экспертам, но рядом с телами нашли принадлежности для употребления наркотиков», — рассказал источник.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.

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В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти двух человек, тела которых нашли в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Утром 1 мая жительница дома на Комсомольском проспекте, 78 позвонила в полицию и сообщила, что на площадке шестого этажа лежат два человека, мужчина и женщина, которые не подают признаков жизни. Установлено, что мужчине было 40 лет, его спутнице 34 года, от чего они умерли — предстоит установить экспертам, но рядом с телами нашли принадлежности для употребления наркотиков», — рассказал источник. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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