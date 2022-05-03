В подъезде челябинской многоэтажки нашли тела мужчины и женщины

В причинах происшествия разбираются силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти двух человек, тела которых нашли в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Утром 1 мая жительница дома на Комсомольском проспекте, 78 позвонила в полицию и сообщила, что на площадке шестого этажа лежат два человека, мужчина и женщина, которые не подают признаков жизни. Установлено, что мужчине было 40 лет, его спутнице 34 года, от чего они умерли — предстоит установить экспертам, но рядом с телами нашли принадлежности для употребления наркотиков», — рассказал источник.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.