Спикер думы Екатеринбурга меняет телевизор на лайки в соцсетях. Скрин

04 мая 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Игорь Володин говорит, что в курсе задумки своих SMMщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На странице спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина в соцсети «ВКонтакте» проходит розыгрыш телевизора — в обмен на лайки и репосты. В разговоре с URA.RU депутат подтвердил, что это действительно его инициатива (но администрируют паблик SMM-специалисты). «Ставьте лайки, делайте репост записи, и вы станете участником лотереи 5 мая! Главный приз — телевизор», — говорится в посте, размещенном утром 4 мая. По словам Володина, телевизор победитель розыгрыша получит во время митинга-концерта, посвященного Дню Победы, на аллее у педуниверситета. Над розыгрышем уже поглумились местные анонимные telegram-каналы. «Незатейливый SMM от <…> Игоря Володина. Ставь лайк — выиграй телевизор. Надеемся, что это не то самое продвижение в соцсетях, за которое дума платит из бюджета 3,6 миллиона рублей», — пишут авторы канала «Екатеринбург в огне». Его приписывают давнему оппоненту Володина — бывшему вице-мэру по политике и СМИ Екатерине Куземке. Хотя она свою причастность к площадке всегда отрицала. Над постом уже начали глумиться в анонимных телеграм-каналах Фото: скриншот Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На странице спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина в соцсети «ВКонтакте» проходит розыгрыш телевизора — в обмен на лайки и репосты. В разговоре с URA.RU депутат подтвердил, что это действительно его инициатива (но администрируют паблик SMM-специалисты). «Ставьте лайки, делайте репост записи, и вы станете участником лотереи 5 мая! Главный приз — телевизор», — говорится в посте, размещенном утром 4 мая. По словам Володина, телевизор победитель розыгрыша получит во время митинга-концерта, посвященного Дню Победы, на аллее у педуниверситета. Над розыгрышем уже поглумились местные анонимные telegram-каналы. «Незатейливый SMM от <…> Игоря Володина. Ставь лайк — выиграй телевизор. Надеемся, что это не то самое продвижение в соцсетях, за которое дума платит из бюджета 3,6 миллиона рублей», — пишут авторы канала «Екатеринбург в огне». Его приписывают давнему оппоненту Володина — бывшему вице-мэру по политике и СМИ Екатерине Куземке. Хотя она свою причастность к площадке всегда отрицала.