Депутаты Курганской областной думы и их супруги отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой богатой женой депутата Курганской областной думы стала супруга депутата Александра Брюханова. За год она заработала 38,3 млн рублей. Декларации опубликованы на официальном сайте парламента.

«Супруга — 38 324 480 рублей. С учетом доходов от предпринимательской деятельности, вкладов в банках, пенсии, социальных выплат», — указано в декларации. Она владеет долей земельного участка площадью 973 кв. м., квартирой и комбинатом бытового обслуживания.

Брюханов за 2021 год заработал 4,69 млн рублей. Учтены доходы от банковских вкладов, пенсии, сдачи имущества в аренду и иного места работы. В собственности у парламентария — три земельных участка, три магазина, жилой дом.

Супруга депутата Курганской областной думы Марата Исламова Любовь отчиталась о доходах в 13 миллионов рублей. Она владеет земельным участком площадью 299 кв. м и жилым домом в 228 кв. м в Черногории. В ее собственности имеется автомобиль Toyota Rav4, два земельных участка, квартира и жилой дом. Самой бедной супругой депутата стала жена Олега Попова. Она задекларировала 0 рублей дохода за 2021 год.

Ранее URA.RU писало, что единственный миллиардер в составе курганской облдумы Дмитрий Ильтяков разбогател на 92 миллиона рублей. За прошлый год он заработал 1,66 млрд рублей. Супруга депутата за прошлый год задекларировала доход в 125 793 рубля.