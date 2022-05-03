На остановке аэропорта «Кольцово» будет останавливаться новый маршрут — № 79. Отныне автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, будет поворачивать к «Кольцово» и останавливаться около него, а не проезжать мимо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на своем официальном сайте.
«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга внес изменения в автобусный маршрут № 79. Решение принято по просьбам жителей. Такая схема движения маршрута № 79 значительно упростит и ускорит путь горожан до Кольцово», — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам администрации, маршрут в тестовом режиме расширили 1 марта 2022 года. Два месяца специалисты собирали отзывы пассажиров. Ранее из городских автобусов до «Кольцово» ездил только 65 маршрут.
Красным выделен новый участок маршрута
Фото: Яндекс.Карты
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На остановке аэропорта «Кольцово» будет останавливаться новый маршрут — № 79. Отныне автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, будет поворачивать к «Кольцово» и останавливаться около него, а не проезжать мимо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на своем официальном сайте. «Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга внес изменения в автобусный маршрут № 79. Решение принято по просьбам жителей. Такая схема движения маршрута № 79 значительно упростит и ускорит путь горожан до Кольцово», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам администрации, маршрут в тестовом режиме расширили 1 марта 2022 года. Два месяца специалисты собирали отзывы пассажиров. Ранее из городских автобусов до «Кольцово» ездил только 65 маршрут.