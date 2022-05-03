03 мая 2022

До аэропорта «Кольцово» будет курсировать новый маршрут. Карта

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ночной аэропорт
Ранее из города до аэропорта ездил только один автобус — № 65 Фото:

На остановке аэропорта «Кольцово» будет останавливаться новый маршрут — № 79. Отныне автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, будет поворачивать к «Кольцово» и останавливаться около него, а не проезжать мимо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на своем официальном сайте.

«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга внес изменения в автобусный маршрут № 79. Решение принято по просьбам жителей. Такая схема движения маршрута № 79 значительно упростит и ускорит путь горожан до Кольцово», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам администрации, маршрут в тестовом режиме расширили 1 марта 2022 года. Два месяца специалисты собирали отзывы пассажиров. Ранее из городских автобусов до «Кольцово» ездил только 65 маршрут.

Красным выделен новый участок маршрута
Фото:

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На остановке аэропорта «Кольцово» будет останавливаться новый маршрут — № 79. Отныне автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, будет поворачивать к «Кольцово» и останавливаться около него, а не проезжать мимо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга на своем официальном сайте. «Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга внес изменения в автобусный маршрут № 79. Решение принято по просьбам жителей. Такая схема движения маршрута № 79 значительно упростит и ускорит путь горожан до Кольцово», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам администрации, маршрут в тестовом режиме расширили 1 марта 2022 года. Два месяца специалисты собирали отзывы пассажиров. Ранее из городских автобусов до «Кольцово» ездил только 65 маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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