В ХМАО выплатят по 250 тысяч семьям погибших на Украине военных

В Ханты-Мансийске подготовили новые выплаты для семей военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Ханты-Мансийска подготовили новую выплату для семей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Новая мера соцподдержки будет выплачиваться из городского бюджета. Об этом рассказали в администрации города.

«В Ханты-Мансийске вводят дополнительные меры поддержки семьям участников спецоперации. Семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, получат дополнительную поддержку из бюджета Ханты-Мансийска», — сказали в мэрии.

Единовременная выплата составит 250 тысяч рублей. Данное решение единогласно приняли депутаты городской думы во время очередного заседания.

Ранее URA.RU писало, что спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.