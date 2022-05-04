Россиянин рассказал о «ворах в законе» на Западе

04 мая 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Во французский язык перешел термин «вор в законе» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Во французский язык из русского перешел термин «вор в законе». Об этом рассказал россиянин Павел Косов, который больше трех лет провел в тюрьме Европы, в том числе Марселя. «Там у них понятие „вор в законе“ гуляет, но для них это просто сумасшедше большой человек. В одной тюрьме я находился одновременно с одним из таких людей. Он был в изоляционном корпусе, мы не пересекались, но о нем многие были наслышаны. Они так и говорят русскими словами с французским акцентом — „вор в законе“», — рассказал Павел Косов интервью youtube-каналу «Футбол24». Павел Косов отметил, что во Франции также используется уличное «tonton». Это слово переводится как «дядя». Он также рассказал, что во Франции нет как таковой тюремной культуры, в отличие от России. Так, во французских тюрьмах не принято делать татуировки (наколки). По словам Косова это в первую очередь связано с тем, что в этой стране это очень дорогая услуга. Павел Косов — футбольный фанат, который вместе с другим болельщиком Михаилом Ивкиным был признан виновным в нападении на англичанина Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Пострадавший потерял память и был частично парализован. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. В феврале 2018 года Ивкина и Косова в Мюнхене по запросу французских властей. В декабре 2020 года Косов был приговорен к 10 годам заключения, а Михаил Ивкин получил трехлетний срок. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Во французский язык из русского перешел термин «вор в законе». Об этом рассказал россиянин Павел Косов, который больше трех лет провел в тюрьме Европы, в том числе Марселя. «Там у них понятие „вор в законе“ гуляет, но для них это просто сумасшедше большой человек. В одной тюрьме я находился одновременно с одним из таких людей. Он был в изоляционном корпусе, мы не пересекались, но о нем многие были наслышаны. Они так и говорят русскими словами с французским акцентом — „вор в законе“», — рассказал Павел Косов интервью youtube-каналу «Футбол24». Павел Косов отметил, что во Франции также используется уличное «tonton». Это слово переводится как «дядя». Он также рассказал, что во Франции нет как таковой тюремной культуры, в отличие от России. Так, во французских тюрьмах не принято делать татуировки (наколки). По словам Косова это в первую очередь связано с тем, что в этой стране это очень дорогая услуга. Павел Косов — футбольный фанат, который вместе с другим болельщиком Михаилом Ивкиным был признан виновным в нападении на англичанина Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Пострадавший потерял память и был частично парализован. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. В феврале 2018 года Ивкина и Косова в Мюнхене по запросу французских властей. В декабре 2020 года Косов был приговорен к 10 годам заключения, а Михаил Ивкин получил трехлетний срок.