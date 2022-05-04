В Кремле назвали чушью слухи об объявлении мобилизации в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о мобилизации в России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слухи об объявлении мобилизации в России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не стоит прислушиваться к данных слухам. Это неправда, чушь», — сказал Песков во время конференц-кола. Он также назвал вбросом информацию о возможном объявлении войны 9 Мая.

С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. Глава государства Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода.

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Слухи об объявлении мобилизации в России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не стоит прислушиваться к данных слухам. Это неправда, чушь», — сказал Песков во время конференц-кола. Он также назвал вбросом информацию о возможном объявлении войны 9 Мая. С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. Глава государства Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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