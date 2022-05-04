В Кремле назвали чушью слухи об объявлении мобилизации в РФ

04 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о мобилизации в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слухи об объявлении мобилизации в России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не стоит прислушиваться к данных слухам. Это неправда, чушь», — сказал Песков во время конференц-кола. Он также назвал вбросом информацию о возможном объявлении войны 9 Мая. С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. Глава государства Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Слухи об объявлении мобилизации в России являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не стоит прислушиваться к данных слухам. Это неправда, чушь», — сказал Песков во время конференц-кола. Он также назвал вбросом информацию о возможном объявлении войны 9 Мая. С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. Глава государства Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода.