Жители Уралмаша боролись за частный сектор с 2015 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Екатеринбурга окончательно отказались от идеи застраивать многоэтажками большой частный сектор на Уралмаше, в границах улиц Бакинских комиссаров — проспекта Космонавтов — Индустрии — Ярославской. На ближайшем заседании комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), куда входят чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты, закрепит за кварталом статус Ж-2 (индивидуальная жилая застройка). Это реакция чиновников на многолетний протест местных жителей.

В 2015 году, еще при старой городской команде, мэрия разрешила компании «Брусника» (принадлежит бизнесмену Алексею Круковскому, близкому к губернатору Евгению Куйвашеву) начать разработку граддокументации в отношении этой территории. Местные жители, не желавшие съезжать из своих домов, объединились в ТОС «Частник веер». В июне 2021-го они записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Предотвращая развитие скандала, в сентябре мэр Алексей Орлов с подачи своего зама Рустама Галямова (работает с весны 2021-го) забрал у «Брусники» выданное ей право. «Со стороны застройщика при этом не было какого-то открытого недовольства. Все спокойно», — поделился источник, близкий к муниципальной власти.

«А сейчас мэрия выносит на комиссию по ПЗЗ инициативу о присвоении этой земле назначения Ж-2 — то есть только под индивидуальную жилую застройку. В настоящий момент участок имеет статус ЗРЗ (зона развития застройки). В дальнейшем изменения будут внесены и в генплан», — поделился другой собеседник агентства, приглашенный на совещание 6 мая. Вице-мэр Рустам Галямов подтвердил корреспонденту, что вопрос находится в повестке, но от подробного комментария отказался, предложив дождаться итогов голосования.

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