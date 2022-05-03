В Екатеринбурге отец прирезал сына за алкоголь

04 мая 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге отец ударил ножом сына несколько раз в живот, потому что второй пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В территориальный ОВД поступило сообщение, что 70-летний сосед в ходе конфликта несколько раз ударил ножом в живот своего 39-летнего сына. В результате пострадавшего госпитализировали в 23 ЦГКБ. Согласно диагнозу, ему причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщают сотрудники полиции, потасовка между отцом и сыном разгорелась 28 апреля, в ходе которой подозреваемый воспользовался кухонным ножом. 70-летний подозреваемый вину признал, уточнив, что был зол из-за того, что 39-летний сын пришел домой в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 Уголовного Кодекса РФ, подразумевающая лишение свободы сроком до 10 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге отец ударил ножом сына несколько раз в живот, потому что второй пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В территориальный ОВД поступило сообщение, что 70-летний сосед в ходе конфликта несколько раз ударил ножом в живот своего 39-летнего сына. В результате пострадавшего госпитализировали в 23 ЦГКБ. Согласно диагнозу, ему причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщают сотрудники полиции, потасовка между отцом и сыном разгорелась 28 апреля, в ходе которой подозреваемый воспользовался кухонным ножом. 70-летний подозреваемый вину признал, уточнив, что был зол из-за того, что 39-летний сын пришел домой в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 Уголовного Кодекса РФ, подразумевающая лишение свободы сроком до 10 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.