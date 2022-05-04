Правительство решило спасать кинотеатры РФ от разорения

04 мая 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Правительство выделило 5,5 млрд рублей на поддержку кинематографа Фото: Владимир Андреев © URA.RU На поддержку российского кинематографа выделят 5,5 млрд рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет создано более 160 новых фильмов. «Выделить в 2022 году Минкультуры РФ на поддержку кинематографии в целях господдержки производства национальных фильмов бюджетные ассигнования в размере 5,5 млрд рублей. В том числе 4 млрд рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — сообщается в распоряжении, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На поддержку российского кинематографа выделят 5,5 млрд рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет создано более 160 новых фильмов. «Выделить в 2022 году Минкультуры РФ на поддержку кинематографии в целях господдержки производства национальных фильмов бюджетные ассигнования в размере 5,5 млрд рублей. В том числе 4 млрд рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — сообщается в распоряжении, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ранее Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.