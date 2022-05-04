Венгрия не даст ЕС запретить российскую нефть

04 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Венгрия не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. «Мы не сможем поддержать эмбарго Евросоюза на российскую нефть, так как данное предложенное может разрушить экономику страны. Эмбарго не должно распространяться на нефть, поступающую из РФ по трубопроводам», — передает ТАСС слова министра. Отмечается, что запрет ЕС на российскую нефть вступит в силу через шесть месяцев. Это произойдет без постепенного отказа, как для спотового рынка, так и для существующих контрактов. Ранее немецкий телеканала ZDF сообщил, что Будапешт, Братислава и Вена решили отозвать свое вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России. СМИ ссылалось на свой источник — высокопоставленного дипломата ЕС. До этого Словакия и Венгрия были против введения эмбарго на нефть из РФ из-за зависимости от поставок топлива, сообщает «Национальная служба новостей». Четыре страны саботируют планы ЕС запретить нефть из России, отмечает MK.RU . Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Венгрия не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. «Мы не сможем поддержать эмбарго Евросоюза на российскую нефть, так как данное предложенное может разрушить экономику страны. Эмбарго не должно распространяться на нефть, поступающую из РФ по трубопроводам», — передает ТАСС слова министра. Отмечается, что запрет ЕС на российскую нефть вступит в силу через шесть месяцев. Это произойдет без постепенного отказа, как для спотового рынка, так и для существующих контрактов. Ранее немецкий телеканала ZDF сообщил, что Будапешт, Братислава и Вена решили отозвать свое вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России. СМИ ссылалось на свой источник — высокопоставленного дипломата ЕС. До этого Словакия и Венгрия были против введения эмбарго на нефть из РФ из-за зависимости от поставок топлива, сообщает «Национальная служба новостей». Четыре страны саботируют планы ЕС запретить нефть из России, отмечает MK.RU.