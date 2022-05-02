ZDF: Венгрия и Словакия поддержали запрет на российскую нефть

Еще три страны решили отказаться от нефти из России Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия, Австрия и Словакия решили отозвать право на вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свой источник — высокопоставленного дипломата ЕС.

«Такие колеблющиеся страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, отозвали свое вето», — передает ZDF слова источника. Высокопоставленный дипломат ЕС, по данным канала, заявил, что решающим фактором стало решение Германии поддержать эмбарго в отношении российской нефти.

Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Евросоюз уже летом перестанет импортировать российский уголь, а к концу года откажется от нефти из РФ. По его словам, антироссийские санкции повлекут экономические издержки и для Германии. Отказ Евросоюза от российской нефти является опасным экспериментом, передает Nation News со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. До этого Словакия и Венгрия были против введения эмбарго на нефть из РФ из-за зависимости от поставок, сообщает «Национальная служба новостей».