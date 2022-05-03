Тюменец избил гостя клюшкой, но забыл, за что

Множественные переломы мужчина получил после избиения хоккейной клюшкой (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тюменской области избил своего пожилого гостя черенком хоккейной клюшки. Однако ни жертва, ни нападавший, не смогли объяснить, в чем была суть конфликта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«В полицию Нижнетавдинского района обратились сотрудники больницы. К ним поступил избитый 60-летний мужчина в сильном опьянении. Потерпевший рассказал, что выпивал в гостях у 37-летнего жителя Нижней Тавды. В какой-то момент мужчины вышли в подъезд, поссорились, и хозяин жилья избил гостя черенком хоккейной клюшки», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.

Пожилой мужчина получил переломы носа и ребер, а также травмы внутренних органов. При этом на допросе как потерпевший, так и подозреваемый, затруднились назвать причину их ссоры. Как отметили в полиции, мужчины распивали алкоголь около суток.

В отношении нападавшего (который уже был неоднократно судим) возбудили уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью приятеля ему грозит до десяти лет лишения свободы.