Усманов намерен воевать с ЕС из-за санкций

04 мая 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Алишер Усманов подал апелляцию по поводу санкций ЕС в отношении России Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский миллиардер Алишер Усманов подал апелляцию на решение Евросоюза ввести жесткие санкции против него. Как сообщает Bloomberg, представитель Усманова также просит приостановить действие санкций до вынесения судьями окончательного решения. «Российский металлургический миллиардер Алишер Усманов обжаловал решение Европейского Союза ввести жесткие санкции против него в ответ на спецоперацию России в Украине. Суды ЕС по санкциям могут длиться годами и редко заканчиваются победой тех, на кого они направлены», — сообщает Bloomberg. Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российский миллиардер Алишер Усманов подал апелляцию на решение Евросоюза ввести жесткие санкции против него. Как сообщает Bloomberg, представитель Усманова также просит приостановить действие санкций до вынесения судьями окончательного решения. «Российский металлургический миллиардер Алишер Усманов обжаловал решение Европейского Союза ввести жесткие санкции против него в ответ на спецоперацию России в Украине. Суды ЕС по санкциям могут длиться годами и редко заканчиваются победой тех, на кого они направлены», — сообщает Bloomberg. Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов.