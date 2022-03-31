The Guardian: самолеты олигархов летают в ЕС, несмотря на санкции

31 марта 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Российские олигархи летали в ОАЭ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Самолеты российских олигархов продолжили летать в страны Евросоюза, а также Великобританию, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на свое расследование. «Расследование выявило и отследило самолеты, связанные с попавшими под санкции бизнесменами и чиновниками, включая Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Игоря Шувалова, бывшего вице-премьера России», — передает The Guardian. Самолеты, которые были связаны с русскими, находящимися под санкциями, летали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в большем количестве после начала спецоперации на Украине, чем в другие недели 2022 года. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Британия ввела ограничения в отношении олигархов, им запретили поездки и заморозили их активы. Среди них Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие, пишет RT. Власти РФ заявляли, что санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на страны Запада, которые вводят их. В США упал рейтинг президента США Джо Байдена и увеличилась инфляция после введения антироссийских ограничений. В Европе проходили протесты против санкций в отношении РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самолеты российских олигархов продолжили летать в страны Евросоюза, а также Великобританию, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на свое расследование. «Расследование выявило и отследило самолеты, связанные с попавшими под санкции бизнесменами и чиновниками, включая Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Игоря Шувалова, бывшего вице-премьера России», — передает The Guardian. Самолеты, которые были связаны с русскими, находящимися под санкциями, летали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в большем количестве после начала спецоперации на Украине, чем в другие недели 2022 года. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Британия ввела ограничения в отношении олигархов, им запретили поездки и заморозили их активы. Среди них Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие, пишет RT. Власти РФ заявляли, что санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на страны Запада, которые вводят их. В США упал рейтинг президента США Джо Байдена и увеличилась инфляция после введения антироссийских ограничений. В Европе проходили протесты против санкций в отношении РФ.