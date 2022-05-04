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В Советском районе ХМАО завершается расселение аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Советском районе ХМАО планируется завершить расселение аварийного жилья в октябре Фото:

Программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Советском районе ХМАО планируют завершить в октябре. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Полностью закончено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года в городских поселениях Агириш и Коммунистический, завершается в городских поселениях Малиновский и Зеленоборск», — доложил глава района Евгений Буренков на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, сообщается на сайте правительства ХМАО. Подготовлены заявки на приобретение жилых помещений еще в трех поселениях. По мнению главы района, данные меры позволят завершить программу расселения аварийного жилья осенью.

Кроме расселения аварийного жилого фонда ведутся работы по реконструкции учреждения культуры «Авангард». Начата подготовка к строительству пожарного депо и медицинской амбулатории.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО активнее всего ведется работа по определению территорий комплексного развития. Комплексное развитие предполагает не только строительство жилого фонда, но и создание инфраструктуры.

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Программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Советском районе ХМАО планируют завершить в октябре. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Полностью закончено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года в городских поселениях Агириш и Коммунистический, завершается в городских поселениях Малиновский и Зеленоборск», — доложил глава района Евгений Буренков на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, сообщается на сайте правительства ХМАО. Подготовлены заявки на приобретение жилых помещений еще в трех поселениях. По мнению главы района, данные меры позволят завершить программу расселения аварийного жилья осенью. Кроме расселения аварийного жилого фонда ведутся работы по реконструкции учреждения культуры «Авангард». Начата подготовка к строительству пожарного депо и медицинской амбулатории. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО активнее всего ведется работа по определению территорий комплексного развития. Комплексное развитие предполагает не только строительство жилого фонда, но и создание инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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