Реновацию ХМАО и ЯНАО отметили в правительстве РФ

30 апреля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Два северных региона УрФО попали в топ федерального списка реновации Фото: Размик Закарян © URA.RU ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» отметила проекты комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Ханты-Мансийском и в Ямало-Ненецком автономных округах. Так, Югра стала регионом, где активнее всего ведется работа по определению территорий с применением данного механизма, а Ямал попал в топ по реализации КРТ, сообщает пресс-служба правительства РФ. «Активнее всего работа по определению территорий с применением указанного механизма осуществляется в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, где рассматривается 41 территория под комплексное развитие. На Ямале принято 8 решений о КРТ и реализуется 3 договоров о КРТ», — сообщили на сайте правительства России. Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. Он предусматривает развитие и благоустройство территорий с предварительным расселением и сносом аварийного и ветхого жилья. Ранее URA.RU рассказывало о том, как проходит реновация на Урале. Так, свердловское правительство утвердило требования к квартирам, которые застройщики будут предоставлять жильцам домов, попавшим под реновацию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» отметила проекты комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Ханты-Мансийском и в Ямало-Ненецком автономных округах. Так, Югра стала регионом, где активнее всего ведется работа по определению территорий с применением данного механизма, а Ямал попал в топ по реализации КРТ, сообщает пресс-служба правительства РФ. «Активнее всего работа по определению территорий с применением указанного механизма осуществляется в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, где рассматривается 41 территория под комплексное развитие. На Ямале принято 8 решений о КРТ и реализуется 3 договоров о КРТ», — сообщили на сайте правительства России. Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. Он предусматривает развитие и благоустройство территорий с предварительным расселением и сносом аварийного и ветхого жилья. Ранее URA.RU рассказывало о том, как проходит реновация на Урале. Так, свердловское правительство утвердило требования к квартирам, которые застройщики будут предоставлять жильцам домов, попавшим под реновацию.