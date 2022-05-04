04 мая 2022

Свердловчанин забил мать до смерти и неделю жил с трупом

© Служба новостей «URA.RU»
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После избиения свердловчанин оставил свою умирающую мать лежать в коридоре Фото:

Житель села Петрокаменское (Свердловская область) подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«По материалам уголовного дела, мужчина нанес своей матери не менее 40 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив ей тяжкий вред здоровью. Причиненные пострадавшей травмы привели к смерти женщины», — сообщила Канатова.

В ведомстве подчеркнули, что свердловчанин не стал звонить в полицию, а продолжил жить в квартире с трупом. Пенсионерку потеряли работники «Почты России», которые не могли передать ей пенсию. Полиция попала в квартиру свердловчанина, когда труп женщины пролежал в коридоре около недели.

Прокуратура попросила суд направить мужчину на принудительное лечение. К такому там пришли после специальной экспертизы психиатров.

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Житель села Петрокаменское (Свердловская область) подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «По материалам уголовного дела, мужчина нанес своей матери не менее 40 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив ей тяжкий вред здоровью. Причиненные пострадавшей травмы привели к смерти женщины», — сообщила Канатова. В ведомстве подчеркнули, что свердловчанин не стал звонить в полицию, а продолжил жить в квартире с трупом. Пенсионерку потеряли работники «Почты России», которые не могли передать ей пенсию. Полиция попала в квартиру свердловчанина, когда труп женщины пролежал в коридоре около недели. Прокуратура попросила суд направить мужчину на принудительное лечение. К такому там пришли после специальной экспертизы психиатров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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