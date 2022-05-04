В ХМАО сотрудник полиции возглавлял ОПГ и торговал наркотиками

В Сургутском районе начальник отдела ОМВД организовал торговлю наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник подразделения в ОМВД по Сургутскому району Алексей Янченко и его подчиненный Павел Алексеев, организовали на территории Сургута и района торговлю наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников полиции. Следствием установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов», — сказали в прокуратуре.

Под руководством полицейских на территории Сургута и Сургутского района было размещено более 10 «тайников-закладок». На данный момент оба уволены из органов внутренних дел. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей. Таких, как незаконный сбыт психотропных веществ организованной группой в крупном размере, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.