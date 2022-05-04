04 мая 2022
03 мая 2022

В ХМАО сотрудник полиции возглавлял ОПГ и торговал наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
В Сургутском районе начальник отдела ОМВД организовал торговлю наркотиками Фото:

Начальник подразделения в ОМВД по Сургутскому району Алексей Янченко и его подчиненный Павел Алексеев, организовали на территории Сургута и района торговлю наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников полиции. Следствием установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов», — сказали в прокуратуре.

Под руководством полицейских на территории Сургута и Сургутского района было размещено более 10 «тайников-закладок». На данный момент оба уволены из органов внутренних дел. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей. Таких, как незаконный сбыт психотропных веществ организованной группой в крупном размере, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Начальник подразделения в ОМВД по Сургутскому району Алексей Янченко и его подчиненный Павел Алексеев, организовали на территории Сургута и района торговлю наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников полиции. Следствием установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов», — сказали в прокуратуре. Под руководством полицейских на территории Сургута и Сургутского района было размещено более 10 «тайников-закладок». На данный момент оба уволены из органов внутренних дел. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей. Таких, как незаконный сбыт психотропных веществ организованной группой в крупном размере, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...