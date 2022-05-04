В Кургане в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры

В Кургане 5 мая возле железнодорожного вокзала столкнулись два автобуса. По предварительным данным ГИБДД, пять человек получили травмы.
«По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 1971 года рождения, двигаясь со стороны автовокзала в сторону ул. Станционной, не предоставили преимущество движения и допустил столкновение с другим автобусом ПАЗ под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался по ул. Красина со стороны ул. Коли Мяготина в сторону автовокзала. В результате столкновения пять человек предварительно получили травмы», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
В июне 2021 года в Кургане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Тогда в ДТП пострадали два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.
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В Кургане 5 мая возле железнодорожного вокзала столкнулись два автобуса. По предварительным данным ГИБДД, пять человек получили травмы. «По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 1971 года рождения, двигаясь со стороны автовокзала в сторону ул. Станционной, не предоставили преимущество движения и допустил столкновение с другим автобусом ПАЗ под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался по ул. Красина со стороны ул. Коли Мяготина в сторону автовокзала. В результате столкновения пять человек предварительно получили травмы», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. В июне 2021 года в Кургане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Тогда в ДТП пострадали два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.