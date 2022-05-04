04 мая 2022

В Кургане в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
ДТП с автобусами произошло 5 мая (архивное фото) Фото:

В Кургане 5 мая возле железнодорожного вокзала столкнулись два автобуса. По предварительным данным ГИБДД, пять человек получили травмы.

«По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 1971 года рождения, двигаясь со стороны автовокзала в сторону ул. Станционной, не предоставили преимущество движения и допустил столкновение с другим автобусом ПАЗ под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался по ул. Красина со стороны ул. Коли Мяготина в сторону автовокзала. В результате столкновения пять человек предварительно получили травмы», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

В июне 2021 года в Кургане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Тогда в ДТП пострадали два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.

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В Кургане 5 мая возле железнодорожного вокзала столкнулись два автобуса. По предварительным данным ГИБДД, пять человек получили травмы. «По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 1971 года рождения, двигаясь со стороны автовокзала в сторону ул. Станционной, не предоставили преимущество движения и допустил столкновение с другим автобусом ПАЗ под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался по ул. Красина со стороны ул. Коли Мяготина в сторону автовокзала. В результате столкновения пять человек предварительно получили травмы», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. В июне 2021 года в Кургане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Тогда в ДТП пострадали два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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