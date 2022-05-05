СБУ сообщило о задержании блогера Шария в Испании

Украинского блогера Шария подозревают в госизмене Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Испании задержан оппозиционный украинский блогер Анатолия Шарий. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Правоохранительные органы задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Управлением генерального прокурора, международными участниками и результатам многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в заявлении службы, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Анатолий Шарий подозревается в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ст. 161 УК Украины). По версии следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

«Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Анатолий Шарий — один из самых популярных политических блогеров на постсоветском пространстве. У его youtube-канала 2,39 миллионов подписчиков. Он известен своей пророссийской позицией. В частности, Шарий сообщал о подделке данных о причастности России и ДНР к крушению малайзийского «Боинга».

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