Авиаэксперт: Нидерландский суд не хочет признавать настоящего виновника катастрофы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Авиакатастрофа малайзийского «Боинг» (рейс MH17) в небе над Донбассом могла быть спланированной спецоперацией. Как считает технический авиаэксперт Юрий Антипов, Нидерландский суд не хочет признавать настоящего виновника катастрофы, так как в этом случае нести ответственность придется и самим Нидерландам.

Антипов в интервью «Ньюинформ» сослался на данные украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария, который сообщил о доказательствах подделки данных о причастности России и ДНР к крушению малайзийского самолета. Шарий утверждает, что располагает аудиозаписью допроса командира ДНР Игоря Безлера, который говорит об украинском Су-25, а не о малайзийском «Боинге» пишет Nation News. Украина могла предоставить суду обрезанный аудиофайл, чтобы переложить ответственность за трагедию на РФ. Косвенно, как считает технический эксперт, это подтверждает допрос Безлера в суде. «Безлер, оказывается, дал показания в голландском суде, и суд признал его невиновным… Это говорит о том, что голландский суд покрывает истинных виновников», — предположил Антипов. Он считает, что в спецоперации непосредственное участие принимала Служба безопасности Украины. При этом ответственность за трагедию лежит и на Нидерландах. «Если мы признаем, что это запланированная спецоперация, значит нести ответственность должны не только украинские спецслужбы, но и голландцы, которые выпустили со своей территории этот самолет», — отметил специалист.

Ранее в Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17, напоминает RT. Следователи хотят выяснить, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского самолета. Boeing MH17 разбился на Донбассе в 2014 году. В результате трагедии погибли 298 человек.

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