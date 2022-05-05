Доллар рухнул до уровня марта 2020 года

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Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, цент, доллар, бакс
Курс доллара впервые опустился до уровня марта 2020 года Фото:

Курс доллара впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже.

Сегодня с момента открытия биржи доллар поднимался максимум до 66,9 рублей. Евро сейчас торгуется по 70,1 рубля. В течение дня он опускался до 69,72 рубля.

Курс рубля рекордно обвалился после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля. В начале апреля доллар торговался по 83 рубля.

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Курс доллара впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже. Сегодня с момента открытия биржи доллар поднимался максимум до 66,9 рублей. Евро сейчас торгуется по 70,1 рубля. В течение дня он опускался до 69,72 рубля. Курс рубля рекордно обвалился после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля. В начале апреля доллар торговался по 83 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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