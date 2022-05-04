Курганский боксер признан виновным в попытке изнасилования

Вазир Тамоян осужден на 4 года 1 месяц колонии общего режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский городской суд признал боксера Вазира Тамояна виновным в оскорблении представителя власти и покушении на изнасилование. Ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Тамоян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 (оскорбление представителя власти); ч.3 ст. 30 п.Б, ч.2 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде четырех лет одного месяца лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе Курганского городского суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

URA.RU писало, что в январе 2021 года Тамоян, находясь в VIP-комнате караоке-бара, пытался совершить изнасилование посетительницы 2002 года рождения, угрожая ей убийством. Покинув бар, девушка обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии, которых встретила на улице. Позже в бар прибыли сотрудники полиции. При составлении протокола о нарушениях Тамоян оскорбил одного из полицейских. В ходе судебного следствия боксер находился под домашним арестом, он заявлял, что надеется на оправдательный приговор и собирался обнародовать данные потерпевшей девушки после оправдания.