Что Путин и Лукашенко «спрятали» за новым ядерным проектом

Президенты России и Белоруссии задумали новый ядерный проект. На встрече в Кремле 26 сентября они обсудили строительство второй атомной электростанции в республике. Как объяснил URA.RU ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов, это взаимовыгодный проект. Однако в разговоре тет-а-тет скорее были затронуты другие темы, в том числе — выстраивание диалога с США. Неслучайно накануне Лукашенко намекнул СМИ, что привез Путину «весточку» от американцев.
«[80-летие атомной отрасли] по сути дела, наш общий праздник. Во-первых, потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР мы вместе были в это время. Во-вторых, на сегодня Республика Беларусь стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии и, более того, возникла отрасль в Белоруссии», — отметил Путин.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия выполнила свое обещание и научила белорусов строить атомные станции. По его словам, Белоруссия заинтересована в расширении действующей АЭС или в строительстве второй атомной станции в республике, например, на востоке страны, «с целью, если будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией: Херсонская, Запорожская [области], Луганская, Донецкая [республики]».
«Экономика растет, электромобили появляются все больше и больше. Надо заправлять их, заправлять станции, мы научились их делать и в Россию продаем. И самое главное — уже дома жилые заменили на электричество», — объяснил востребованность дополнительных объемов электроэнергии президент Белоруссии.
Путин полностью поддержал эти намерения и заверил, что «вопрос с финансированием [строительства] вообще не стоит». «Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — подчеркнул он.
По словам Путина, в целом отношения России и Белоруссии в экономической сфере развиваются неплохо, товарооборот уже превышает 50 млрд долларов, и «это что-то удивительное». «То же самое касается и вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства. И здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично в рабочем режиме идет, естественным образом все развивается», — констатировал президент РФ.
Как считает политолог Максим Вилисов, строительство второй АЭС в Белоруссии дает возможность Росатому планировать свою деятельность на перспективу, а России и Белоруссии еще больше укрепить сотрудничество. «Проекты АЭС предполагают долгосрочное сотрудничество, что связано с сервисным обслуживанием, с поставкой ядерного топлива и с захоронением, утилизацией отработанного», — полагает эксперт.
Вместе с тем тема строительства второй АЭС в Белоруссии — это публичная часть переговоров. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», один на один лидеры общались полтора часа. И как раз этот разговор мог касаться общих внешнеполитических вопросов, в том числе выстраивания диалога с США. Тем более что накануне сам Лукашенко внес интригу, заявив, что привез Путину «весточку» от американцев.
По мнению политолога Вилисова, наверняка Лукашенко вновь берет на себя посреднические функции. «Он давно предлагал снова использовать Минск как переговорную площадку по Украине. В геополитических вопросах Лукашенко, очевидно, является самостоятельным субъектом и достаточно активным. Он снова вернулся в эту игру благодаря администрации [президента США Дональда] Трампа, и он в ней себя очень привычно чувствует. Мы никогда не угадаем, какую именно весточку он передал Путину, потому что как раз эти переговоры происходят за закрытыми дверями. Но очевидно, что контакты идут», — убежден политолог.
