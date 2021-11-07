Курганский боксер, обвиненный в изнасиловании, сделал заявление

Курганского боксера Вазира Тамояна судят за изнасилование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Профессиональный боксер из Кургана Вазир Тамоян, которого сейчас судят за изнасилование, заявил, что надеется на оправдательный приговор. Кроме того, он поделился, что намерен сделать после оглашения вердикта в его пользу. Слова боксера URA.RU передали его друзья.

По версии Тамояна, судебные заседания, которых пока прошло два, закончатся не скоро, но в его пользу. «После оправдательного приговора Вазир все материалы намерен обнародовать. Есть сведения, что эта девушка не в первый раз безрезультатно пыталась обвинить парня в изнасиловании», — пояснили знакомые Тамояна.

URA.RU писало, что, по данным следствия, в январе 2021 года Тамоян, находясь в VIP-комнате караоке-бара, якобы пытался совершить изнасилование посетительницы 2002 года рождения, угрожая ей убийством. Покинув бар, девушка обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии, которых встретила на улице. Также Тамоян обвиняется в оскорблении сотрудника полиции. Источники из окружения спортсмена поясняли агентству, что изнасилования не было.