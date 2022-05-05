Политолог назвал боевиков «Азова»* нытиками

05 мая 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Политолог заявил, что украинские боевики из «героев» превратились в нытиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика президента России Владимира Путина по освобождению «Азовстали» сделала из боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) нытиков. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев. «Мы из „героев“, которые должны были „героически погибнуть“ при штурме российскими войсками, сделали нытиков, которые каждый день по несколько раз выходят в эфир и обращаются к Папе Римскому и ко всем, и ноют, что „им плохо и их сейчас убьют“. То есть мы добились очень важной вещи: дегероизации боевиков. Это очень важно, и это того стоило, на мой взгляд», — сказал Евстафьев в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что благодаря гуманитарным коридорам России удалось вывести с территории предприятия гражданских. «Главное, чего мы добились этими гуманитарными коридорами и приостановкой штурма по приказу президента, это то, что мы вывели гражданских. Пока есть возможность спасти хоть одного гражданского, надо это пытаться делать», — подытожил он. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм данной территории, однако в последний момент президент России Владимир Путин отменил приказ. Это сделано для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Тактика президента России Владимира Путина по освобождению «Азовстали» сделала из боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) нытиков. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев. «Мы из „героев“, которые должны были „героически погибнуть“ при штурме российскими войсками, сделали нытиков, которые каждый день по несколько раз выходят в эфир и обращаются к Папе Римскому и ко всем, и ноют, что „им плохо и их сейчас убьют“. То есть мы добились очень важной вещи: дегероизации боевиков. Это очень важно, и это того стоило, на мой взгляд», — сказал Евстафьев в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что благодаря гуманитарным коридорам России удалось вывести с территории предприятия гражданских. «Главное, чего мы добились этими гуманитарными коридорами и приостановкой штурма по приказу президента, это то, что мы вывели гражданских. Пока есть возможность спасти хоть одного гражданского, надо это пытаться делать», — подытожил он. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм данной территории, однако в последний момент президент России Владимир Путин отменил приказ. Это сделано для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.