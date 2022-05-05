Власти ЕС поставили точку в вопросе отказа от российского газа

05 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

По словам главы дипломатии ЕС, у Евросоюза нет планов отказываться от российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У Евросоюза отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER. «Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — цитирует Борреля «Интерфакс». В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого был выработан следующий механизм: в «Газпромбанке» открываются специальные рублевые и валютные счета для иностранного покупателя. Он платит за газ в валюте, а «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Ранее Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что летом 2022 года Евросоюз прекратит импорт российского угля и серьезно сократит импорт газа из России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

У Евросоюза отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER. «Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — цитирует Борреля «Интерфакс». В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого был выработан следующий механизм: в «Газпромбанке» открываются специальные рублевые и валютные счета для иностранного покупателя. Он платит за газ в валюте, а «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Ранее Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что летом 2022 года Евросоюз прекратит импорт российского угля и серьезно сократит импорт газа из России.