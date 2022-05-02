Шольц назвал сроки отказа ЕС от российских ресурсов

Евросоюз откажется от части ресурсов уже летом, считает канцлер ФРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом, а к концу года перестанет закупать нефть из России. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью индийской газете The Indian Express.

«Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года поэтапно откажемся от российской нефти и серьезно сократим импорт газа из России», — цитирует политика издание. Шольц также отметил, что присоединение к антироссийским санкциям подразумевает экономические издержки и для самой Германии.

Ранее страны Евросоюза решили отказаться от поставок российских энергоресурсов, продемонстрировав свое несогласия с проведением специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок российского газа, угля и нефти.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции с февраля. Однако глава государства отмечал, что санкционное давление на Россию длится еще с начала 2000-х годов и направлено на «дискриминацию всего, что связано с Россией».