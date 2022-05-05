Депутат Госдумы объяснил, почему Россия не перекроет газ Европе

05 мая 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Европа отказывается от газа из России под давлением Британии и США, считает Олег Матвейчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не станет прекращать поставки газа и нефти странам Евросоюза, так как именно такого решения от страны ждут в США и Великобритании. Таким мнением с URA.RU поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Россия не собирается перекрывать поставки нефти и газа. У нас принципиальная позиция, что политика отдельно, а бизнес отдельно. Страны Евразии должны сотрудничать друг с другом. Задача всех евразийских стран и России, прежде всего, находить мосты между друг другом, потому что совокупные людские, экономические и природные ресурсы в тысячи раз больше совокупных американских, и тем более английских ресурсов. Задача англосаксов делать разделительные линии, чтобы воевали страны, религии, нации, классы, мужчины и женщины, поколения, все что угодно, поскольку у них ресурсов меньше. Перекрытия любых поставок вредны нам и идут на благо англосаксам», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, Россия выступает против политики США. «Мы всеми силами сопротивляемся любым перекрытиям поставок и настаиваем на этом. Мы даем скидки, хорошие цены, лишь бы были мосты. Стратегия американцев сеять войну, разрубать газопроводы и так далее. То, что сейчас Европа отказывается от поставок России, делается исключительно под давлением англосаксов: Британии и США. Сами бы они на это не пошли», — отметил депутат. Собеседник URA.RU назвал страны Европы несуверенными колониями. «Со Второй Мировой войны, с того момента, как произошел разгром Германии, там остались американские войска и до сих пор они там стоят. Американские элиты там командуют всеми СМИ и назначают политических лидеров. Это страны-колонии и страны протектораты. Вся Европа — это несуверенные государства», — заключил Матвейчев. С начала 2000-х Россия подвергается санкционному давлению. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Еврокомиссия передала шестой пакет антироссийских санкций, в котором содержится предложение по нефтяному эмбарго, в Совет ЕС на утверждение. В Венгрии уже выразили свое несогласие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия не станет прекращать поставки газа и нефти странам Евросоюза, так как именно такого решения от страны ждут в США и Великобритании. Таким мнением с URA.RU поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Россия не собирается перекрывать поставки нефти и газа. У нас принципиальная позиция, что политика отдельно, а бизнес отдельно. Страны Евразии должны сотрудничать друг с другом. Задача всех евразийских стран и России, прежде всего, находить мосты между друг другом, потому что совокупные людские, экономические и природные ресурсы в тысячи раз больше совокупных американских, и тем более английских ресурсов. Задача англосаксов делать разделительные линии, чтобы воевали страны, религии, нации, классы, мужчины и женщины, поколения, все что угодно, поскольку у них ресурсов меньше. Перекрытия любых поставок вредны нам и идут на благо англосаксам», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, Россия выступает против политики США. «Мы всеми силами сопротивляемся любым перекрытиям поставок и настаиваем на этом. Мы даем скидки, хорошие цены, лишь бы были мосты. Стратегия американцев сеять войну, разрубать газопроводы и так далее. То, что сейчас Европа отказывается от поставок России, делается исключительно под давлением англосаксов: Британии и США. Сами бы они на это не пошли», — отметил депутат. Собеседник URA.RU назвал страны Европы несуверенными колониями. «Со Второй Мировой войны, с того момента, как произошел разгром Германии, там остались американские войска и до сих пор они там стоят. Американские элиты там командуют всеми СМИ и назначают политических лидеров. Это страны-колонии и страны протектораты. Вся Европа — это несуверенные государства», — заключил Матвейчев. С начала 2000-х Россия подвергается санкционному давлению. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Еврокомиссия передала шестой пакет антироссийских санкций, в котором содержится предложение по нефтяному эмбарго, в Совет ЕС на утверждение. В Венгрии уже выразили свое несогласие.