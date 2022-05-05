В Евросовете признали сложности с введением санкций против России

Евросоюз работает над тем, чтобы все страны были согласны на санкции против РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

С шестым пакетом санкций Евросоюза, который предполагает запрет ввоза российской нефти, не согласно правительство Венгрии, и это может стать проблемой для ЕС. Такое заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, это требует переговоров, обсуждений, ведь нам нужна поддержка 27 правительств. Несколько недель назад я публично заявил в Европарламенте, что рано или поздно нефть и газ попадут под санкции. Я работаю с коллегами, чтобы занять единую позицию на это предложение», — отметил он в в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Спецоперация, которую начали российские войска на Украине 24 февраля, проходит вынужденно. Несмотря на то, что цели России на этой территории — денацификация и защита мирного населения от обстрелов ВСУ, ряд стран ЕС, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. Однако правительство России уже приняло меры по борьбе с ними. Кроме того, санкции негативно повлияли в первую очередь на те страны, которые их придумывали и вводили.

Еврокомиссия передала шестой пакет антироссийских санкций в Совет ЕС на утверждение 4 мая, передает телеканал 360. В нем содержится предложение по нефтяному эмбарго против России, дополняет RT. В ОПЕК прокомментировали такое решение, напомнив про то, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заменить объемы экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов.

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