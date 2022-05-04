В мэрии Сургута заявили о снижении цен на стройматериалы

В Сургуте снижается стоимость стройматериалов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Сургуте наблюдается снижение цен на строительные материалы. Об этом заявила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей городской администрации Дарья Гаврикова.

«Рост цен значительно замедлился. Более того, зафиксировано падение цены в диапазоне до 30 процентов. Нам удалось стабилизировать и цены, и в тоже время привести рынок строительных материалов к тому, что у нас сейчас практически нет дефицитных направлений», — заявила Гаврикова. Она также добавила, что в падение цен на рынке стройматериалов началось с апреля. А в марте наблюдался взрывной скачок цен. По некоторым позициям он составлял до 80%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали падать цены на бытовую технику. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба.

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