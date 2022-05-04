04 мая 2022

В мэрии Сургута заявили о снижении цен на стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Курган, стройматериалы, кирпич
В Сургуте снижается стоимость стройматериалов Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В Сургуте наблюдается снижение цен на строительные материалы. Об этом заявила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей городской администрации Дарья Гаврикова.

«Рост цен значительно замедлился. Более того, зафиксировано падение цены в диапазоне до 30 процентов. Нам удалось стабилизировать и цены, и в тоже время привести рынок строительных материалов к тому, что у нас сейчас практически нет дефицитных направлений», — заявила Гаврикова. Она также добавила, что в падение цен на рынке стройматериалов началось с апреля. А в марте наблюдался взрывной скачок цен. По некоторым позициям он составлял до 80%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали падать цены на бытовую технику. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба.

Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Сургуте наблюдается снижение цен на строительные материалы. Об этом заявила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей городской администрации Дарья Гаврикова. «Рост цен значительно замедлился. Более того, зафиксировано падение цены в диапазоне до 30 процентов. Нам удалось стабилизировать и цены, и в тоже время привести рынок строительных материалов к тому, что у нас сейчас практически нет дефицитных направлений», — заявила Гаврикова. Она также добавила, что в падение цен на рынке стройматериалов началось с апреля. А в марте наблюдался взрывной скачок цен. По некоторым позициям он составлял до 80%. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали падать цены на бытовую технику. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...