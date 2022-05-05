Шольц допустил отмену санкций против России

05 мая 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что санкции против РФ могут быть сняты только после консультаций с Киевом Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Москве придется добиться соглашения с Киевом. «Москве придется достигнуть соглашения с Украиной. Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной. До достижения соглашения между Россией и Украиной еще очень далеко», — сказал Шольц в интервью журналу Stern. Ранее Шольц заявил, что санкции против России отменят, когда РФ и Украина достигнут мирного соглашения. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Москве придется добиться соглашения с Киевом. «Москве придется достигнуть соглашения с Украиной. Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной. До достижения соглашения между Россией и Украиной еще очень далеко», — сказал Шольц в интервью журналу Stern. Ранее Шольц заявил, что санкции против России отменят, когда РФ и Украина достигнут мирного соглашения. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению.