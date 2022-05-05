В ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате

Сотрудники МУП АТП Пыть-Яха ждут выплат долгов по зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Пыть-Яха пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на невыплату заработной платы на фоне массовых сокращений. Об этом URA.RU рассказала одна из работниц Анна Резаева.

По словам женщины, на предприятии и прежде бывали задолженности с выплатой зарплатой. Сейчас оно находится в стадии банкротства. Сотрудников уже сократили, однако деньги по-прежнему не выплатили. «Мы ждем выплат с февраля по апрель. Однако никакой конкретики нет. А при этом у людей кредиты. Кому-то уже звонят коллекторы. Поэтому мы и обратились с обращением в адрес губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — рассказала женщина. Она также добавила, что рассчитывает еще и на вмешательство в ситуацию со стороны прокуратуры.

В пресс-службе администрации Пыть-Яха заявили, что в МУП АТП введена процедура конкурсного управления. «Хозяйственную деятельность оно прекратило. С 11 февраля там работает конкурсный управляющий. Он отвечает за все вопросы, в том числе и за долги по зарплате», — прокомментировали в мэрии. Связаться с конкурсным управляющим на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что один из крупнейших застройщиков ХМАО — компания «Сибпромстрой» объявила о массовом сокращении работников. Это связано с уменьшением объема строительства в регионе.