05 мая 2022
04 мая 2022

В ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МУП АТП Пыть-Яха ждут выплат долгов по зарплате Фото:

Сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Пыть-Яха пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на невыплату заработной платы на фоне массовых сокращений. Об этом URA.RU рассказала одна из работниц Анна Резаева.

По словам женщины, на предприятии и прежде бывали задолженности с выплатой зарплатой. Сейчас оно находится в стадии банкротства. Сотрудников уже сократили, однако деньги по-прежнему не выплатили. «Мы ждем выплат с февраля по апрель. Однако никакой конкретики нет. А при этом у людей кредиты. Кому-то уже звонят коллекторы. Поэтому мы и обратились с обращением в адрес губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — рассказала женщина. Она также добавила, что рассчитывает еще и на вмешательство в ситуацию со стороны прокуратуры.

В пресс-службе администрации Пыть-Яха заявили, что в МУП АТП введена процедура конкурсного управления. «Хозяйственную деятельность оно прекратило. С 11 февраля там работает конкурсный управляющий. Он отвечает за все вопросы, в том числе и за долги по зарплате», — прокомментировали в мэрии. Связаться с конкурсным управляющим на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что один из крупнейших застройщиков ХМАО — компания «Сибпромстрой» объявила о массовом сокращении работников. Это связано с уменьшением объема строительства в регионе.

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Сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Пыть-Яха пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на невыплату заработной платы на фоне массовых сокращений. Об этом URA.RU рассказала одна из работниц Анна Резаева. По словам женщины, на предприятии и прежде бывали задолженности с выплатой зарплатой. Сейчас оно находится в стадии банкротства. Сотрудников уже сократили, однако деньги по-прежнему не выплатили. «Мы ждем выплат с февраля по апрель. Однако никакой конкретики нет. А при этом у людей кредиты. Кому-то уже звонят коллекторы. Поэтому мы и обратились с обращением в адрес губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — рассказала женщина. Она также добавила, что рассчитывает еще и на вмешательство в ситуацию со стороны прокуратуры. В пресс-службе администрации Пыть-Яха заявили, что в МУП АТП введена процедура конкурсного управления. «Хозяйственную деятельность оно прекратило. С 11 февраля там работает конкурсный управляющий. Он отвечает за все вопросы, в том числе и за долги по зарплате», — прокомментировали в мэрии. Связаться с конкурсным управляющим на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что один из крупнейших застройщиков ХМАО — компания «Сибпромстрой» объявила о массовом сокращении работников. Это связано с уменьшением объема строительства в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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