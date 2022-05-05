Лукашенко заявил, что Путин ему как старший брат. «Достойные отношения»

05 мая 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал свои отношения с Путиным наиболее тесными и открытыми Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным очень достойными. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. «У Владимира Путина нет более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси. Если я хочу что-то сказать ему, то говорю прямо, как старшему брату», — сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным очень достойными. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. «У Владимира Путина нет более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси. Если я хочу что-то сказать ему, то говорю прямо, как старшему брату», — сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой.