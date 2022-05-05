Лукашенко назвал свои отношения с Путиным наиболее тесными и открытымиФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным очень достойными. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.
«У Владимира Путина нет более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси. Если я хочу что-то сказать ему, то говорю прямо, как старшему брату», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным очень достойными. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. «У Владимира Путина нет более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси. Если я хочу что-то сказать ему, то говорю прямо, как старшему брату», — сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой.