Лукашенко стал посредником между Путиными и НАТО

05 мая 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству новостей The Associated Press. «Путин, скорее всего, не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», — передает The Associated Press слова Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что в нынешней ситуации разговоров о ядерной войне не может быть. «Применение ядерного оружия недопустимо не только потому, что Россия и Украина находится прямо рядом с нами — мы не за океаном, как Соединенные Штаты. Это неприемлемо еще и потому, что это может сбить наш земной шар», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

