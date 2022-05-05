05 мая 2022

В Каменске-Уральском пропала 18-летняя девушка. «В последнее время думала о смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Бушманова была одета в серо-синюю куртку и розовые штаны Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 18-летняя Юлия Бушманова. Она ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. Об этом URA.RU рассказала мать девушки Анастасия Филатова.

«Ушла и ничего не сказала, как будто гулять, но не вернулась. Раньше уходила и приходила, телефон с собой брала. В последнее время она задумчивая ходила, думала, чтобы умереть. Мысли ее такие охватывали, так как приступы частые, ее достают очень», — поделилась собеседница. У дочери стоят диагнозы эпилепсия и энцефалопатия, а также анемия и вегето-сосудистая дистония.

К поискам Юлии Бушмановой присоединились волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по указанным ниже телефонам.

Помочь в поисках Юлии могут добровольцы
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 18-летняя Юлия Бушманова. Она ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. Об этом URA.RU рассказала мать девушки Анастасия Филатова. «Ушла и ничего не сказала, как будто гулять, но не вернулась. Раньше уходила и приходила, телефон с собой брала. В последнее время она задумчивая ходила, думала, чтобы умереть. Мысли ее такие охватывали, так как приступы частые, ее достают очень», — поделилась собеседница. У дочери стоят диагнозы эпилепсия и энцефалопатия, а также анемия и вегето-сосудистая дистония. К поискам Юлии Бушмановой присоединились волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по указанным ниже телефонам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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