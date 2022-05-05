В Каменске-Уральском пропала 18-летняя девушка. «В последнее время думала о смерти»

06 мая 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Юлия Бушманова была одета в серо-синюю куртку и розовые штаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 18-летняя Юлия Бушманова. Она ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. Об этом URA.RU рассказала мать девушки Анастасия Филатова. «Ушла и ничего не сказала, как будто гулять, но не вернулась. Раньше уходила и приходила, телефон с собой брала. В последнее время она задумчивая ходила, думала, чтобы умереть. Мысли ее такие охватывали, так как приступы частые, ее достают очень», — поделилась собеседница. У дочери стоят диагнозы эпилепсия и энцефалопатия, а также анемия и вегето-сосудистая дистония. К поискам Юлии Бушмановой присоединились волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по указанным ниже телефонам. Помочь в поисках Юлии могут добровольцы Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», vk.com Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 18-летняя Юлия Бушманова. Она ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. Об этом URA.RU рассказала мать девушки Анастасия Филатова. «Ушла и ничего не сказала, как будто гулять, но не вернулась. Раньше уходила и приходила, телефон с собой брала. В последнее время она задумчивая ходила, думала, чтобы умереть. Мысли ее такие охватывали, так как приступы частые, ее достают очень», — поделилась собеседница. У дочери стоят диагнозы эпилепсия и энцефалопатия, а также анемия и вегето-сосудистая дистония. К поискам Юлии Бушмановой присоединились волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по указанным ниже телефонам.