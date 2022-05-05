Бывший вратарь ХК «Югра» рассказал о диете в клубе

Константин Волков провел за югорский клуб два сезона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший вратарь хоккейного клуба «Югра» Константин Волков, выступавший за клуб с 2019 по 2021 год, рассказал о том, как кормили в главном клубе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мне было интересно, как питаются игроки НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). Я говорил с диетологом, она скинула меню, где была позиция „стейк из бизона“. Я показывал это тренеру вратарей „Югры“, и мы смеялись — где в Хантах достать бизона?», — рассказал вратарь корреспонденту «Чемпионата».

Экс-игрок «Югры» отметил, что «Югра» может вернуться в КХЛ при условии увеличения бюджета. В городе любят хоккей и болезненно относятся к поражениям.

Ранее генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко отметил, что планов по возвращению в КХЛ в следующем сезоне нет. Это связано с недостатком финансов.