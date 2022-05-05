05 мая 2022
04 мая 2022

Бывший вратарь ХК «Югра» рассказал о диете в клубе

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра
Константин Волков провел за югорский клуб два сезона Фото:

Бывший вратарь хоккейного клуба «Югра» Константин Волков, выступавший за клуб с 2019 по 2021 год, рассказал о том, как кормили в главном клубе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мне было интересно, как питаются игроки НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). Я говорил с диетологом, она скинула меню, где была позиция „стейк из бизона“. Я показывал это тренеру вратарей „Югры“, и мы смеялись — где в Хантах достать бизона?», — рассказал вратарь корреспонденту «Чемпионата».

Экс-игрок «Югры» отметил, что «Югра» может вернуться в КХЛ при условии увеличения бюджета. В городе любят хоккей и болезненно относятся к поражениям.

Ранее генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко отметил, что планов по возвращению в КХЛ в следующем сезоне нет. Это связано с недостатком финансов.

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Бывший вратарь хоккейного клуба «Югра» Константин Волков, выступавший за клуб с 2019 по 2021 год, рассказал о том, как кормили в главном клубе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает «Чемпионат.com». «Мне было интересно, как питаются игроки НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). Я говорил с диетологом, она скинула меню, где была позиция „стейк из бизона“. Я показывал это тренеру вратарей „Югры“, и мы смеялись — где в Хантах достать бизона?», — рассказал вратарь корреспонденту «Чемпионата». Экс-игрок «Югры» отметил, что «Югра» может вернуться в КХЛ при условии увеличения бюджета. В городе любят хоккей и болезненно относятся к поражениям. Ранее генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко отметил, что планов по возвращению в КХЛ в следующем сезоне нет. Это связано с недостатком финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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