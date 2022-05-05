05 мая 2022

На трассе под Магнитогорском в ДТП погибли водитель и его сын. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс, жезл дпс
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото:

На трассе в Челябинской области легковой автомобиль улетел в кювет. Погибли два человека, сообщает источник URA.RU в дорожных службах.

«ДТП произошло 5 мая около 19:00 в 68 км от Магнитогорска. Водитель Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел в кювет. Он погиб, также погиб его 35-летний сын», — рассказал источник.

Погибший более 30 лет за рулем и к административной ответственности ранее не привлекался. Автомобиль принадлежит его родственнику, который официально передал погибшему право сесть за руль. В пресс-службе Управления ГИБДД области информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что все обстоятельства устанавливаются.

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На трассе в Челябинской области легковой автомобиль улетел в кювет. Погибли два человека, сообщает источник URA.RU в дорожных службах. «ДТП произошло 5 мая около 19:00 в 68 км от Магнитогорска. Водитель Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел в кювет. Он погиб, также погиб его 35-летний сын», — рассказал источник. Погибший более 30 лет за рулем и к административной ответственности ранее не привлекался. Автомобиль принадлежит его родственнику, который официально передал погибшему право сесть за руль. В пресс-службе Управления ГИБДД области информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что все обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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