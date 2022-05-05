На трассе в Челябинской области легковой автомобиль улетел в кювет. Погибли два человека, сообщает источник URA.RU в дорожных службах.
«ДТП произошло 5 мая около 19:00 в 68 км от Магнитогорска. Водитель Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел в кювет. Он погиб, также погиб его 35-летний сын», — рассказал источник.
Погибший более 30 лет за рулем и к административной ответственности ранее не привлекался. Автомобиль принадлежит его родственнику, который официально передал погибшему право сесть за руль. В пресс-службе Управления ГИБДД области информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что все обстоятельства устанавливаются.
Машина превратилась в груду железа
читатель URA.RU
Шансов выжить у водителя и пассажира практически не было
На трассе в Челябинской области легковой автомобиль улетел в кювет. Погибли два человека, сообщает источник URA.RU в дорожных службах. «ДТП произошло 5 мая около 19:00 в 68 км от Магнитогорска. Водитель Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел в кювет. Он погиб, также погиб его 35-летний сын», — рассказал источник. Погибший более 30 лет за рулем и к административной ответственности ранее не привлекался. Автомобиль принадлежит его родственнику, который официально передал погибшему право сесть за руль. В пресс-службе Управления ГИБДД области информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что все обстоятельства устанавливаются.