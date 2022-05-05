Волонтеры «Сима-ленда» преобразили центр Екатеринбурга. Фото

06 мая 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Добровольцы прибрали участок площадью 15 000 кв.м Фото: «Сима-ленд» Сквер имени Александра Канделя в Екатеринбурге преобразился благодаря сотрудникам «Сима-ленда». Волонтеры компании оперативно отреагировали на жалобу горожан о том, что значимое общественное пространство пришло в упадок: вандалы разрисовали объект различными рисунками и надписями. В негодном состоянии оказались скамейки и шкафчики для букроссинга. За несколько часов была собрана команда, которая благоустроила территорию площадью 15 000 кв. м. Об этом URA.RU рассказали организаторы уборки. «Ежедневно через этот сквер проходят тысячи екатеринбуржцев. Нам ценно, чтоб наш город был чистым и радовал глаз. Наша компания хотела позаботиться о горожанах и подарить им позитивные эмоции. Поэтому мы стараемся реагировать на жалобы горожан и рады, что и в этом году у нас получится продолжить преображение столицы Урала», — поделились организаторы благотворительной акции. Добровольцы не только занимались уборкой, но и покрасили 15 скамеек и урн, отремонтировали 15 скамеек, которые ранее были испорчены вандалами, а также установили конструкцию «Сердце — Мы сделали это с любовью». Кроме всего, покрасили шахматные столы и отремонтировали три книжных шкафа. Ранее URA.RU писало, что волонтеры благоустроили сквер имени Александра Канделя за ККТ «Космос». За несколько часов двести волонтеров «Сима-ленда» убрали два гектара мусора, веток и листвы. Также они кронировали деревья и кустарники для их здорового роста. Уборка проходила под песни основателя и лидера рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сквер имени Александра Канделя в Екатеринбурге преобразился благодаря сотрудникам «Сима-ленда». Волонтеры компании оперативно отреагировали на жалобу горожан о том, что значимое общественное пространство пришло в упадок: вандалы разрисовали объект различными рисунками и надписями. В негодном состоянии оказались скамейки и шкафчики для букроссинга. За несколько часов была собрана команда, которая благоустроила территорию площадью 15 000 кв. м. Об этом URA.RU рассказали организаторы уборки. «Ежедневно через этот сквер проходят тысячи екатеринбуржцев. Нам ценно, чтоб наш город был чистым и радовал глаз. Наша компания хотела позаботиться о горожанах и подарить им позитивные эмоции. Поэтому мы стараемся реагировать на жалобы горожан и рады, что и в этом году у нас получится продолжить преображение столицы Урала», — поделились организаторы благотворительной акции. Добровольцы не только занимались уборкой, но и покрасили 15 скамеек и урн, отремонтировали 15 скамеек, которые ранее были испорчены вандалами, а также установили конструкцию «Сердце — Мы сделали это с любовью». Кроме всего, покрасили шахматные столы и отремонтировали три книжных шкафа. Ранее URA.RU писало, что волонтеры благоустроили сквер имени Александра Канделя за ККТ «Космос». За несколько часов двести волонтеров «Сима-ленда» убрали два гектара мусора, веток и листвы. Также они кронировали деревья и кустарники для их здорового роста. Уборка проходила под песни основателя и лидера рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.