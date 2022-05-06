Аналитик: Европа взрывными темпами скупает газ РФ перед эмбарго

Страны Евросоюза готовятся к отказу от российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа взрывными темпами увеличила количество поставок российского газа в мае, чтобы запастись перед введением санкций Евросоюза. Об этом заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Поставки по газопроводу „Ямал-Европа“, упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — сказал Белогорьев в интервью РИА «Новости». Поставки в Финляндию с 30 апреля по 4 мая увеличились в 4,8 раза, сказал он со ссылкой на данные ENTSO-G.

Рост поставок газа связан со снижением контрактной стоимости газа компании «Газпром» в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой на месяц. Также причиной стала подготовка некоторых стран Евросоюза к введению запрета на поставки газа из России, сказал Белогорьев. По его словам, рост поставок указывает на опасения увеличения цен. Также в начале мая усилились опасения, что Евросоюз не согласится на условия России об оплате газа рублями, отметил эксперт.

Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России, который будет предполагать отказ от нефти, передает деловое издание «Взгляд». Для Евросоюза может стать проблемой несогласие Венгрии с запретом на нефть, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Предложения Еврокомиссии по эмбарго на нефть из России могут подорвать единство Евросоюза, цитирует RT премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Страны вводят ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине. Россия также ввела для недружественных стран оплату газа только рублями.

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